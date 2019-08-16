Михаил Прохоров: «Бруклин» находится в своем лучшем состоянии"

Российский предприниматель Михаил Прохоров отметил, что «Бруклин» находится в своем лучшем состоянии за всю историю. Сегодня клуб объявил о продаже всех оставшихся акций китайскому бизнесмену Джозефу Цаю.

В прошлом году он приобрел 49 процентов акций клуба за 1 миллиард долларов. Оставшуюся часть (51 процент) Цао выкупил у Прохорова за 1,35 миллиарда.

— Для меня было честью и радостью открыть Barclays Center, а также наблюдать за тем, как клуб пустил глубокие корни в сообщество и стал привлекательным в мировом масштабе, — цитирует Прохорова пресс-служба НБА. — Сегодня команда находится в своем лучшем состоянии, чем когда-либо. Уверен, что Джо сможет развить этот успех.