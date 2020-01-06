«Мемфис» в гостях обыграл «Финикс»
06:23
«Финикс» дома уступил «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА (114:121). «Гризлиз» выиграли вторую встречу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Мемфис» — 114:121 (31:27, 26:35, 20:34, 37:25)
Ф: Букер (40), Убре (17 + 10 подборов), Эйтон (14 + 12 подборов).
М: Валанчюнас (30), Брукс (19), Джексон (15).
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