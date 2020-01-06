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«Мемфис» в гостях обыграл «Финикс»

06:23
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«Финикс» дома уступил «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА (114:121). «Гризлиз» выиграли вторую встречу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Мемфис» — 114:121 (31:27, 26:35, 20:34, 37:25)

Ф: Букер (40), Убре (17 + 10 подборов), Эйтон (14 + 12 подборов).

М: Валанчюнас (30), Брукс (19), Джексон (15).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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