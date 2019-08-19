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«Мемфис» разрешил Ховарду провести переговоры с «Лейкерс»

19 августа 2019, 19:07
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«Мемфис» разрешил центровому Дуайту Ховарду вести переговоры с «Лейкерс», сообщает ESPN. Калифорнийская команда хочет вернуть 33-летнего баскетболиста, который играл за «Лейкерс» в сезоне-2012/13. Это желание вызвано серьезной травмой Демаркуса Казинса, который из-за проблем с крестообразными связками может пропустить большую часть предстоящего сезона.

Ховард только в этом году перешел в «Мемфис» из «Вашингтона», а ранее выступал за «Шарлотт», «Атланту» и «Хьюстон».

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