Майка Джордана продана на аукционе за рекордную сумму

Майка легендарного баскетболиста НБА Майкла Джордана продана на аукционе за рекордные 320 тысяч долларов. Это наибольшая сумма, потраченная за форму Джордана.

В этой майке нынешний владелец клуба «Шарлотт» подписывал первый контракт с «Чикаго» в сентябре 1984 года.

Ранее рекордным лотом была джерси Джордана, в которой он играл в финале Восточной конференции сезона-1997/98. Она была продана за 288 тысяч долларов.

57-летний Джордан является шестикратным чемпионом НБА. Он пять раз становился лучшим игроком сезона и 14 раз участвовал в Матче всех звезд.