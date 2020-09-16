«Майами» в овертайме обыграл «Бостон» и повел в полуфинальной серии

«Майами» в матче полуфинальной серии плей-офф НБА в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 117:114 (18:26, 37:29, 16:28, 35:23, 11:8).

Самым результативным на площадке стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 30 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0. Следующий матч пройдет 18 сентября и начнется в 2:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

«Бостон» — «Майами» — 114:117 ОТ (26:18, 29:37, 28:16, 23:35, 8:11)

16 сентября.