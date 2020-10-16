Лью возглавит «Клипперс»

Американский специалист Тайрон Лью станет новым главным тренером «Клипперс». 43-летний американец подпишет пятилетний контракт. В прошлом сезоне он был ассистентом в тренером штабе команды.

В сентябре «Клипперс» уволили Дока Риверса, который работал с командой с 2013 года. Под руководством американца команда ни разу не выходила в финал Западной конференции. В этом году «Клипперс» вылетели во втором раунде плей-офф.

Тайрон Лью с 2016 по 2018 год возглавлял «Кливленд». Под его руководством «Кавальерс» в 2016 году стали чемпионами НБА.