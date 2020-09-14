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Лонзо Болл сменил агента второй раз за полгода

14 сентября 2020, 16:04
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Разыгрывающий «Нью-Орлеана» Лонзо Болл отказался от услуг Roc Nation Sports и стал клиентом Рича Пола из Klutch Sports, информирует ESPN.

Болл вместе со своими братьями в апреле подписался с агентством рэпера Jay-Z, покинув не менее именитое CAA. Теперь же его интересы будет представлять агент Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Дрэймонда Грина и других звездных игроков.

Решение связано с приближающимся последним годом в контракте новичка. Перед началом следующего сезона «Нью-Орлеан» должен продлить разыгрывающего или летом-2021 он станет ограниченно свободным агентом.

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