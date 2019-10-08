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Лидеры «Филадельфии» оказались заметно ниже, чем указывалось

8 октября 2019, 17:51
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Стал известен рост игроков НБА, сообщает StatsNow. Ранее руководство лиги уведомило команды о том, что они должны предоставить обновленные данные. Рост измерялся без обуви.

Четыре игрока «Филадельфии» оказались ниже, чем заявлялось. Рост центрового Джоэля Эмбиида составил 211 см (был 213), Бена Симмонса и Эла Хорфорда — 206 (208), Тобиаса Харриса — 201 (206).

Самый высокий игрок лиги — новичок «Бостона» Тако Фолл, рост которого составляет 226 см

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