«Лейкерс» выиграли у «Юты». Дэвис набрал 42 очка

«Юта» проиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (108:116). «Джаз» потерпели второе поражение в двух встречах после возобновления сезона.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 108:116 (24:24, 32:34, 20:28, 32:30)

Ю: Митчелл (33), Конли (24), Гобер (16 + 13 подборов).

Л: Дэвис (42 + 12 подборов), Джеймс (22), Ховард (11).