«Лейкерс» победили «Филадельфию», «Сакраменто» обыграл «Вашингтон»

«Лейкерс» (47-13) в домашнем матче регулярного сезона НБА победили «Филадельфию» (37-25) — 120:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 12 подборов.

В другом матче «Сакраменто» (27-34) обыграл «Вашингтон» (22-38) — 133:126. Защитник «волшебников» Брэдли Бил набрал 35 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Филадельфия» — 120:107 (28:35, 37:19, 31:26, 24:27)

Л: Дэвис (37+12 подборов)

Ф: Робинсон (25)

4 марта.

«Сакраменто» — «Вашингтон» — 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)

С: Фокс (31)

Бил (35)

4 марта.