«Лейкерс» переиграли «Хьюстон» и вышли вперед в серии
9 сентября 2020, 06:48
«Хьюстон» проиграл «Лейкерс» в третьем матче 1/4 финала НБА (102:112). Счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим игроком встречи, набрав 36 очков.
Следующая игра в серии состоится 11 сентября.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Третий матч
«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 102:112 (33:32, 31:29, 18:21, 20:30)
Х: Харден (33), Уэстбрук (30), Грин (16).
Л: Джеймс (36), Дэвис (26 + 15 подборов), Рондо (21).
Счет в серии: 1-2.