«Лейкерс» переиграли «Хьюстон» и вышли вперед в серии

«Хьюстон» проиграл «Лейкерс» в третьем матче 1/4 финала НБА (102:112). Счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим игроком встречи, набрав 36 очков.

Следующая игра в серии состоится 11 сентября.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 102:112 (33:32, 31:29, 18:21, 20:30)

Х: Харден (33), Уэстбрук (30), Грин (16).

Л: Джеймс (36), Дэвис (26 + 15 подборов), Рондо (21).

Счет в серии: 1-2.