«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», Дэвис набрал 46 очков

«Лейкерс» (28-7) в домашнем матче регулярного сезона НБА победили «Нью-Орлеан» (11-24) — 123:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 46 очков и 13 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30)

Л: Дэвис (46+13 подборов), Грин (25)

Н: Болл (23)

4 января.