«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», Дэвис набрал 46 очков
4 января 2020, 09:07
«Лейкерс» (28-7) в домашнем матче регулярного сезона НБА победили «Нью-Орлеан» (11-24) — 123:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 46 очков и 13 подборов.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30)
Л: Дэвис (46+13 подборов), Грин (25)
Н: Болл (23)
4 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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