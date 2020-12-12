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«Лейкерс» обыграли «Клипперс» без Леброна и Дэвиса

08:58
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«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в предсезонном матче НБА (87:81). У «озерников» матч пропустили две главных звезды команды, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, в то время как «парусники» обошлись без потерь.

В параллельной встрече «Портленд» победил «Сакраменто» (127:102).

НБА

Предсезонные матчи

«Лейкерс» — «Клипперс» — 87:81 (25:22, 18:24, 16:15, 28:20)

«Портленд» — «Сакраменто» — 127:102 (41:36, 31:26, 24:19, 31:21)

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