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«Лейкерс» обыграл «Миннесоту»

28 декабря 2020, 08:22
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Миннесоту» со счетом 127:91.

Самыми результативными в составе хозяев стали Кайл Кузма (20 очков) и Леброн Джеймс (18 очков).

У «Миннесоты» 15 очков на счету Энтони Эдвардса.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Миннесота» — 127:91 (40:23, 27:22, 36:22, 24:24)

Л: Кузма (20), Джеймс (18), Марк Газоль (12).

М: Эдвардс (15), Рид (11), Лэйман (10).

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