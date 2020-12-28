«Лейкерс» обыграл «Миннесоту»
28 декабря 2020, 08:22
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Миннесоту» со счетом 127:91.
Самыми результативными в составе хозяев стали Кайл Кузма (20 очков) и Леброн Джеймс (18 очков).
У «Миннесоты» 15 очков на счету Энтони Эдвардса.
НБА
Регулярный сезон
«Лейкерс» — «Миннесота» — 127:91 (40:23, 27:22, 36:22, 24:24)
Л: Кузма (20), Джеймс (18), Марк Газоль (12).
М: Эдвардс (15), Рид (11), Лэйман (10).
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