Бывший тренер «Кливленда» и сборной России Дэвид Блатт в интервью «СЭ» объяснил почему нельзя сравнивать величайших игроков НБА.

— Обычно меня спрашивают, является ли Леброн лучшим игроком за всю историю НБА? На мой взгляд, нельзя назвать лучшим одного баскетболиста, — сказал Блатт. — В каждом десятилетии был свой супергерой и сравнивать их, как минимум, несерьезно. Я считаю, что в 60-е это были Билл Рассел и Уилт Чемберлен, в 70-е — лучшим был Карим Абдул-Джаббар, 80-е — Мэджик Джонсон и Ларри Берд, в 90-е — Майкл Джордан. Лучший игрок 20 лет 21 века — Леброн. Есть люди, которые считают иначе и даже приводят интересные аргументы против Джеймса, но это очевидный факт. (Тимур Ганеев)

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