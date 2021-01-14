Леброн Джеймс прокомментировал обмен Хардена в «Бруклин»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» поделился мнением об обмене, в результате которого защитник «Хьюстона» Джеймс Харден оказался в «Бруклине».

«На самом деле у меня это не вызвало больших эмоций. Обмены происходят каждый год. Что касается меня, то мое основное внимание сосредоточено на том, как мы должны работать и становиться лучше. Сегодня произошли обмены, но я не мог позволить себе предаваться размышлениям о них, зная, что нам предстоит играть», — приводит слова Леброна Essentially Sports.

В ночь с 13 на 14 января команды НБА совершили обмен, сделке были задействованы «Индиана» и «Бруклин». В результате «Рокетс» получили Виктора Оладипо, Данте Экзама, Родиона Куруца, а также 3 пика 1-го раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы), пик 1-го раунда «Милуоки» (2022, без защиты), 4 права обмена пиками 1-го раунда с «Бруклином» (2021, 2023, 2025, 2027 годы).