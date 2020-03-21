Леброн Джеймс нашел позитивную сторону в приостановке сезона

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о ситуации с коронавирусом. Ранее из-за распространения болезни был приостановлен регулярный чемпионат НБА.

— Позитивная сторона во всем этом, тем не менее, есть — я провожу много времени с семьей, — цитирует SI Джеймса. — Время, которое я никогда не мог получить в этот момент сезона.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется