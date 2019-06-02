03:26 2 июня | Баскетбол — НБА

Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на победу "Ливерпуля" в ЛЧ. Он владеет акциями клуба

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Форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на победу "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов над "Тоттенхэмом" (2:0). С 2011 года Джеймс владеет небольшой долей акций клуба.

– Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто как-либо причастен к клубу, – написал Джеймс в Твиттере.

 

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Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

Дополнительная информация

www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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