Леброн Джеймс: «Больше не буду говорить о конфликте между НБА и Китаем. Мы не политики»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что больше не будет комментировать конфликт между НБА и Китаем, который был вызван твитом генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори в поддержку протестующих в Гонконге.

- Когда я говорю о чем-то, делаю это с логической точки зрения, — цитирует Леброна Yahoo! Sports, — В понедельник я поделился мыслями о том, как видел события на неделе, когда наша команда была в Китае. Затем откликнулся на запросы в Twitter тех, кто не понял мою позицию. Говорю об этом сейчас, не буду говорить об этом снова.

Было бы обманом партнеров по команде, если бы я продолжил говорить о чем-то, что не принесет пользы. Мы пытаемся выиграть чемпионат, мы не политики. Это большая политическая ситуация.

«Будьте осторожны с тем, что пишете в Twitter». Леброн Джеймс прокомментировал высказывание президента «Хьюстона» о Гонконге