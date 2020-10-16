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Ларри Дрю и Чонси Биллапс станут ассистентами Тайрона Лью в «Клипперс»

16 октября 2020, 08:12
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Бывший главный тренер «Атланты», «Милуоки» и «Кливленда» Ларри Дрю войдет в штаб нового главного тренера «Клипперс» Тайрона Лью, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Старшим помощником Лью стал чемпион НБА 2004 года в составе «Детройта» Чонси Биллапс.

Тайрон Лью сменил на посту главного тренера «Клипперс» Дока Риверса, который был уволен после поражения команды от «Денвера» во втором раунде плей-офф (3-4).

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