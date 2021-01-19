26 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс»
19 января 2021, 08:51
«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 115:113.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 26 очков.
После этого матча «Голден Стэйт» с 7 победами занимает 8-е место в Западной конференции, «Лейкерс» с 11 победами — на первой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 113:115 (34:22, 30:26, 28:33, 21:34)
19 января.
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