Колдуэлл-Поуп собирается покинуть «Лейкерс»

Атакующий защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп откажется от опции продления контракта на сезон-2020/21, сообщает инсайдет The Athletic Шэмс Чарания.

27-летний игрок намерен стать свободным агентом. Сообщается, что «Лейкерс» заинтересован в продлении контракта с баскетболистом, также к нему проявляют интерес несколько других команд НБА, среди которых «Атланта». В случае активации опции продления контракта Колдуэлл-Поуп заработает 8,5 миллиона долларов за сезон, однако защитник рассчитывает, что получит более выгодный контракт.

Колдуэлл-Поуп стал третьим игроком «Лейкерс» по результативности в финальной серии плей-офф НБА, набирая в среднем 12,8 очка за матч.