«Кливленд» потерпел четвертое поражение кряду

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА (103:118). Для «Кавальерс» это четвертое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Миннесота» — 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24)

К: Экзам (28), Секстон (19), Жижич (15 + 12 подборов).

М: Дженг (22 + 13 подборов), Напьер (21), Ковингтон (15), Уиггинс (15).

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