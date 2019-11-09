«Кливленд» обыграл «Вашингтон», «Орландо» прервал неудачную серию
«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА (100:113). Форвард Тристан Томпсон оформил дабл-дабл.
«Орландо» перервал неудачную серию, переиграв «Мемфис» (118:86), «Индиана» выиграла у «Детройта» (112:106).
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Кливленд» — 100:113 (26:30, 26:37, 32:21, 16:25)
В: Брайант (23), Хатимура (21), Бил (20).
К: Томпсон (21 + 12 подборов), Лав (16 + 12 подборов), Секстон (16).
«Индиана» — «Детройт» — 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)
И: Сабонис (17 + 14 подборов), Макконнелл (17), Уоррен (17).
Д: Кеннард (29), Гэллоуэй (19), Драммонд (15 + 13 подборов).
«Орландо» — «Мемфис» — 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)
О: Вучевич (23 + 16 подборов), Айзек (22), Фурнье (19).
М: Валанчюнас (15), Джексон (14), Кларк (13).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей