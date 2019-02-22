"Кливленд" обыграл "Финикс", несмотря на 30 очков Букера

"Кливленд" на своем паркете выиграл у "Финикса" в матче регулярного чемпионата НБА (111:98). "Санс" потерпел 15-е поражение кряду. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Финикса" Девин Букер, набравший 30 очков.

В другой встрече "Филадельфия" дома обыграла "Майами" (106:102).

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Финикс" - 111:98 (23:28, 32:23, 22:21, 34:26)

К: Осман (19), Лав (16 + 11 подборов), Кларксон (15)

Ф: Букер (30), Убре (23), Эйтон (13)

"Филадельфия" - "Майами" - 106:102 (29:21, 28:29, 16:25, 33:27)

Ф: Харрис (23 + 11 подборов), Симмонс (21), Марьянович (19 + 12 подборов)

М: Уэйд (19), Уэйтерс (18), Олиник (15)