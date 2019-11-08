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«Клипперс» обыграли «Портленд», Кавай набрал 27 очков

8 ноября 2019, 09:05
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«Клипперс» выиграли у «Портленда» (107:101) в регулярном чемпионате НБА.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард — 27 очков и 13 подборов. 26 очков набрал Лу Уильямс. У гостей по 22 очка набрали Си Джей Макколлум и Дэмиан Лиллард.

«Клипперс» занимают четвертое место в Западной конференции. «Портленд» на 11-й позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Портленд» — 107:101 (26:22, 21:18, 23:36, 37:25)

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