«Клипперс» обыграли «Даллас» и продлили победную серию

«Даллас» на своем паркете проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (107:110). Для команды из Лос-Анджелеса это четвертая победа кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «ЛА Клипперс» — 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28)

Д: Дончич (36 + 10 подборов), Хардуэй (13), Марьянович (12).

К: Леонард (36 + 11 подборов), Шэмет (18), Уильямс (16).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей