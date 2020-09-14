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Келвин Бут — претендент на пост генерального менеджера «Сакраменто»

14 сентября 2020, 10:56
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«Сакраменто» провел собеседование с кандидатом на пост генерального менеджера клуба Келвином Бутом, сообщает ESPN.

Бывший центровой НБА в 2012 году занял должность скаута в «Нью-Орлеане». Через год он перешел в «Миннесоту», где стал директором по персоналу. В 2017 году Бут был назначен помощником генерального менеджера «Денвера», а в июле 2020-го — генеральным менеджером клуба.

На должность генменеджера в «Сакраменто» также претендуют исполнительный вице-президент «Миннесоты» Сачин Гупта, помощник генерального менеджера «Хьюстона» Монте Макнэйр и бывший генеральный менеджер «Атланты» Уэс Уилкокс.

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