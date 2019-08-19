Карри профинансирует создание команды по гольфу в одном из университетов США
19 августа 2019, 19:48
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри намерен сделать крупное пожертвование Университету Ховарда, чтобы там была создана команда по гольфу, сообщает The Washington Post. По данным источника, Карри полностью профинансирует создание мужской и женской команды по гольфу в университете, который исторически принадлежит темнокожему сообществу.
— Неважно, откуда вы и каково ваше положение, — сказал Карри. — Мы все были детьми, которые хотели раскрыть себя через спорт.
Точная сумма пожертвования не называется, но речь идет о семизначной сумме.