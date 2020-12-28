Карри побил рекорд «Голден Стэйт» по количеству реализованных штрафных бросков

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побил рекорд клуба по количеству реализованных штрафных бросков подряд. В матче с «Чикаго» (129:128) 32-летний Карри реализовал свой 61-й точный штрафной. Он побил рекорд Рика Бэрри.

Кроме того, Карри стал третьим игроком в истории НБА, исполнившим 2500 точных трехочковых бросков за карьеру.

Всего в этой встрече он набрал 36 очков, став самым результативным игроком матча.