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Карри побил рекорд «Голден Стэйт» по количеству реализованных штрафных бросков

28 декабря 2020, 08:15

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побил рекорд клуба по количеству реализованных штрафных бросков подряд. В матче с «Чикаго» (129:128) 32-летний Карри реализовал свой 61-й точный штрафной. Он побил рекорд Рика Бэрри.

Кроме того, Карри стал третьим игроком в истории НБА, исполнившим 2500 точных трехочковых бросков за карьеру.

Всего в этой встрече он набрал 36 очков, став самым результативным игроком матча.

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