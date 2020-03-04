Карис Леверт набрал 37 очков в 4-й четверти и овертайме против «Бостона», это лучший результат НБА за 20 лет

Защитник «Бруклина» Карис Леверт набрал 37 очков в 4-й четверти и овертайме матча регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (129:120), это лучший результат за последние 20 сезонов лиги, сообщает ESPN.

Ранее игроком, набравшим наибольшее количество очков в 4-й четверти и овертайме был защитник «Нью-Йорка» Латрелл Спрюэлл, в января 2002 года ему удалось забросить 34 очка.

Кроме того, Карис Леверт обновил свой личный рекорд результативности, набрав 51 очко за весь матч с «Бостоном».