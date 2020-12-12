«Хьюстон» выиграл у «Чикаго», несмотря на отсутствие Хардена

«Хьюстон» обыграл «Чикаго» в предсезонном матче (125:104). Разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден пропустил игру.

В других встречах «Атланта» проиграла «Орландо» (112:116), а «Нью-Йорк» переиграл «Детройт» (90:84).

НБА

Предсезонные матчи

«Чикаго» — «Хьюстон» — 104:125 (26:37, 22:31, 24:32, 32:23)

«Атланта» — «Орландо» — 112:116 (23:31, 29:21, 25:35, 35:29)

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 84:90 (18:22, 29:26, 14:26, 23:16)