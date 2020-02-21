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«Хьюстон» победил «Голден Стэйт», Уэстбрук удален за перепалку с игроками соперника

09:07

«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:105. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, набравший 29 очков.

Форвард «Рокитс» Рассел Уэстбрук был удален с площадки за перепалку с игроками соперника.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 105:135 (17:38, 33:34, 27:37, 28:26)

Г: Уиггинс (22), Пул (19), Д. Ли (13), Пашалл (12), Крисс (10), Тоскано-Андерсон (10).

Х: Харден (29 + 10 передач), Уэстбрук (21 + 10 передач), Ковингтон (20), Грин (17), Такер (15), Хауз (11)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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