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«Хьюстон» обыграл «Клипперс», Уэстбрук набрал 40 очков, три игрока сделали «дабл-дабл»

20 декабря 2019, 09:25
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«Хьюстон» взял верх над «Клипперс» в регулярном чемпионате НБА. Самым результативным игроком стал Расселл Уэстбрук, набравший 40 очков. Также на его счету десять подборов. Всего три игрока «Рокитс» сделали «дабл-дабл».

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Хьюстон» — 117:122 (28:27, 41:27, 18:36, 30:32)

К: Джордж (34), Ленард (25), Харрелл (19), Шэмет (13), Беверли (10).

Х: Уэстбрук (40 + 10 подборов), Харден (28 + 10 передач), Капела (16), Такер (10 + 12 подборов), Хауз (10), Риверс (10).

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