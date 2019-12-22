«Хьюстон» обыграл «Финикс», Харден набрал 47 очков
«Финикс» (11-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Хьюстону» (20-9) — 125:139. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 47 очков. Рассел Уэстбрук офомил дабл-дабл из 30 баллов и 10 результативных передач.
В параллельной встрече «Мемфис» (11-19) победил «Сакраменто» (12-17) — 119:115.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Хьюстон» — 125:139 (35:36, 30:34, 30:36, 30:33)
Ф: Убре (26)
Х: Харден (47), Уэстбрук (30+10 передач)
22 декабря.
«Мемфис» — «Сакраменто» — 119:115 (23:21, 37:29, 31:28, 28:37)
М: Джексон (18)
С: Барнс (25), Фокс (22)
22 декабря.
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/