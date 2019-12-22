«Хьюстон» обыграл «Финикс», Харден набрал 47 очков

«Финикс» (11-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Хьюстону» (20-9) — 125:139. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 47 очков. Рассел Уэстбрук офомил дабл-дабл из 30 баллов и 10 результативных передач.

В параллельной встрече «Мемфис» (11-19) победил «Сакраменто» (12-17) — 119:115.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Хьюстон» — 125:139 (35:36, 30:34, 30:36, 30:33)

Ф: Убре (26)

Х: Харден (47), Уэстбрук (30+10 передач)

22 декабря.

«Мемфис» — «Сакраменто» — 119:115 (23:21, 37:29, 31:28, 28:37)

М: Джексон (18)

С: Барнс (25), Фокс (22)

22 декабря.

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