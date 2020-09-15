Хэйворд не поможет «Бостону» в первом матче финала Восточной конференции против «Майами»

Легкий форвард «Бостона» Гордон Хэйворд пропустит первый матч финала Восточной конференции против «Майами», сообщает корреспондент NBCS Крис Форсберг.

Баскетболист продолжает восстанавливаться от травмы правого голеностопа, которую он заработал в первом матче первого раунда плей-офф против «Филадельфии». Игрок тренируется по индивидуальной программе.

Матч «Бостон» — «Майами» состоится в среду, 16 сентября, начало — в 01.30 (мск).