Хэйворд не поможет «Бостону» в первом матче финала Восточной конференции против «Майами»
15 сентября 2020, 08:36
Легкий форвард «Бостона» Гордон Хэйворд пропустит первый матч финала Восточной конференции против «Майами», сообщает корреспондент NBCS Крис Форсберг.
Баскетболист продолжает восстанавливаться от травмы правого голеностопа, которую он заработал в первом матче первого раунда плей-офф против «Филадельфии». Игрок тренируется по индивидуальной программе.
Матч «Бостон» — «Майами» состоится в среду, 16 сентября, начало — в 01.30 (мск).
Celtics list Gordon Hayward as out for Game 1.— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) September 14, 2020
Javonte Green is listed as doubtful while rehabbing from knee surgery.