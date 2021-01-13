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Харден объяснил, почему решил уйти из «Хьюстона»

13 января 2021, 11:38
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На послематчевой пресс-конференции разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден прокомментировал второе подряд поражение от «Лейкерс» (100:117) и практически подтвердил свое намерение покинуть команду.

«Мы недостаточно хороши. Мы даже не близки к «Лейкерс» и другим элитным командам. Вы не заметите разницу между двумя последними играми. Очевидно, что у них есть игровая химия и талант. С самого начала игры они были агрессивными, они действующие чемпионы, одна из лучших команд лиги» — сказал Харден о результате матча.

«Я люблю этот город, но я сделал все, что мог. Ситуация просто сумасшедшая, я думаю, ее не исправить, поэтому спасибо», — заявил баскетболист, после чего резко покинул пресс-конференцию.

Харден набрал 16 очков, реализовав лишь 5 бросков с игры из 16 и сделал шесть результативных передач. Поражение стало для «Хьюстона» уже 6 в сезоне НБА при 3 победах.

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