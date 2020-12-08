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Грин и Уайзмен заразились коронавирусом

09:30

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, а также центровой команды Джеймс Уайзмен заразились коронавирусом, информирует Fadeaway World.

Ранее сообщалось, что два баскетболиста «Уорриорз» сдали положительный тест на COVID-19.

В понедельник, когда начался тренировочный лагерь, Грин и Уайзман пропустили тренировку.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр на вопрос о том, что с ними сказал так: «Догадайтесь сами».

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