Грин и Уайзмен заразились коронавирусом

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, а также центровой команды Джеймс Уайзмен заразились коронавирусом, информирует Fadeaway World.

Ранее сообщалось, что два баскетболиста «Уорриорз» сдали положительный тест на COVID-19.

В понедельник, когда начался тренировочный лагерь, Грин и Уайзман пропустили тренировку.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр на вопрос о том, что с ними сказал так: «Догадайтесь сами».