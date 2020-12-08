Грин и Уайзмен заразились коронавирусом
09:30
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, а также центровой команды Джеймс Уайзмен заразились коронавирусом, информирует Fadeaway World.
Ранее сообщалось, что два баскетболиста «Уорриорз» сдали положительный тест на COVID-19.
В понедельник, когда начался тренировочный лагерь, Грин и Уайзман пропустили тренировку.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр на вопрос о том, что с ними сказал так: «Догадайтесь сами».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю