«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 52 очка Расселла

«Миннесота» в овертайме выиграла у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (125:119 ОТ).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, набравший 52 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 125:119 ОТ (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9)

М: Уиггинс (40), Таунс (20 + 14 подборов), Ковингтон (17 + 11 подборов).

Г: Расселл (52), Беркс (18), Пашалл (12).

Andrew Wiggins (40 PTS) and the @Timberwolves out-duel D'Angelo Russell (52 PTS) and GSW in OT! #Timberwolves



KAT: 20 PTS, 14 REB

Robert Covington: 17 PTS, 11 REB pic.twitter.com/XDRTuf9aMw — NBA (@NBA) November 9, 2019

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