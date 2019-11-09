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«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 52 очка Расселла

06:57
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«Миннесота» в овертайме выиграла у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (125:119 ОТ).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, набравший 52 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 125:119 ОТ (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9)

М: Уиггинс (40), Таунс (20 + 14 подборов), Ковингтон (17 + 11 подборов).

Г: Расселл (52), Беркс (18), Пашалл (12).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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