"Голден Стэйт" обыграл "Торонто" и сравнял счет в финальной серии

"Голден Стэйт" в гостях выиграл у "Торонто" (109:104) во втором матче финальной серии плей-офф НБА. Счет в серии стал равным: 1-1.

В составе победителей самым результативным стал Клэй Томпсон, который набрал 25 очков. У "Торонто" лучшим снайпером стал Кавай Леонард - 34 очка и 14 подборов.

Третий матч состоится 6 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт".

НБА

Плей-офф

Финал

Второй матч

"Торонто" - "Голден Стэйт" - 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)

Счет в серии: 1-1

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