Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» победить «Голден Стэйт»

13 января 2021, 09:22
Теги:

«Индиана» обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:95.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс и центровой «Пэйсерс» Майлз Тернер — на счету обоих баскетболистов по 22 очка. Литовский тяжелый форвард «Индианы» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл, набрав 18 очков и 14 подборов.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Индиана» — 95:104 (28:19, 29:31, 18:23, 20:31)

Г: Уиггинс (22), Карри (20), Убре (17).

И: Тернер (22+11 подборов), Сабонис (18+14 подборов), А. Холидей (16+12 передач).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир