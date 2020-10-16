Гэри Пэйтон хочет стать тренером НБА

Чемпион НБА 2006 года в составе «Майами», член Зала славы Гэри Пэйтон заявил, что хотел бы получить тренерскую должность в НБА.

«Многие молодые игроки НБА не могут раскрыть свой истинный потенциал. Я хотел бы присоединиться к НБА, где бы я мог помочь тренировать, наставлять и направлять игроков, — цитирует Пэйтона Yahoo! Sports. — Я мог бы научить их упорной работе, сосредоточенности и решимости, которые необходимы, чтобы стать надежным фактором успеха команды», — сказал Пэйтон.

Сейчас 52 летний Пэйтон работает на телевидении и является послом НБА.