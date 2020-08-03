«Финикс» обыграл «Даллас», у Дончича дабл-дабл из 40 очков и 11 передач
3 августа 2020, 06:55
«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Даллас» — 117:115. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 результативных передач.
«Даллас» (40-29) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» (28-39) — 13-й.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Даллас» — 117:115 (23:35, 37:38, 36:19, 21:23)
Ф: Букер (30)
Д: Дончич (40+11 передач), Порзингис (30)
3 августа.
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