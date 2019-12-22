«Филадельфия» победила «Вашингтон», «Бруклин» обыграл «Атланту»
«Филадельфия» (21-10) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Вашингтон» (8-20) — 125:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 36 очков.
Также «Бруклин» (16-13) дома обыграл «Атланту» (6-24) — 122:112. Защитник гостей Трэй Янг набрал 47 очков. В другом матче «Детройт» (11-19) проиграл «Чикаго» (12-19) — 107:119.
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Атланта» — 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)
22 декабря.
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 125:108 (32:25, 33:28, 23:27, 37:28)
22 декабря.
«Детройт» — «Чикаго» — 107:119 (28:25, 31:28, 30:40, 18:26)
22 декабря.
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/