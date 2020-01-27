Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Эта реклама с Брайантом и Месси навсегда останется в истории

16:40
Теги:

Twitter британского таблоида The Sun опубликовал рекламный ролик с участием бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

— Эта реклама с Коби Брайантом и Лионелем Месси всегда будет классикой, — говорится в сообщении.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/reviews/znamenityy-amerikanskiy-basketbolist-kobi-brayant-pogib-pri-krushenii-vertoleta-chto-sluchilos-podrobnosti-1635829/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир