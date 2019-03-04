ESPN: шанс, что "Лейкерс" выйдет в плей-офф НБА – 0,9%

Американский телеканал ESPN представил обновленный рейтинг с шансами команд на выход в плей-офф НБА.

Вероятность того, что "Лейкерс" попадет в восьмерку оценивается в 0,9%. По данному расчету, "озерники" завершат сезон на 12-м месте в Западной конференции с результатом 38-44. По оценке американского канала существует высокая вероятность, что 13-летняя серия участия в плей-офф форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса прервется в этом сезоне.

Главными претендентами на титул по результатам моделирования являются "Милуоки" (40%) и "Голден Стэйт" (23%).

Данный рейтинг составляется относительно коэффициента сложности оставшихся игр и последних выступлений каждой команды. Расчет производится методом десяти тысяч компьютерных моделирований оставшейся части сезона.