Два игрока «Лейкерс» заразились коронавирусом

Игроки «Лейкерс» прошли тестирование на коронавирус после того, как форвард «Бруклина» Кевин Дюрант был заражен. Как сообщил в Twitter журналист издания Шамс Чарания, тест двух игроков оказался положительным. Однако не все еще сдали анализы.

Сезон в НБА был приостановлен на неопределенный срок из-за положительного теста на коронавирус у центрового «Юты» Руди Гобера. Впоследствии заболел его партнер по команде Донован Митчелл.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется