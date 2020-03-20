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Два игрока «Лейкерс» заразились коронавирусом

20 марта 2020, 03:43
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Игроки «Лейкерс» прошли тестирование на коронавирус после того, как форвард «Бруклина» Кевин Дюрант был заражен. Как сообщил в Twitter журналист издания Шамс Чарания, тест двух игроков оказался положительным. Однако не все еще сдали анализы.

Сезон в НБА был приостановлен на неопределенный срок из-за положительного теста на коронавирус у центрового «Юты» Руди Гобера. Впоследствии заболел его партнер по команде Донован Митчелл.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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