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Дончич побил рекорд Леброна

3 августа 2020, 09:04
Лука Дончич. Фото NBA.
Лука Дончич. Фото NBA.
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Защитник «Далласа» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против «Финикса» (115:117) набрал 40 очков, 11 передач и 8 подборов.

Дончич провел пятую игру в карьере, в которой набрал не менее 40 очков, 10 передач и 5 подборов, сообщает в Twitter журналист Джастин Кубатко.

Это лучший показатель за всю историю НБА для баскетболистов, которым не исполнилось 22 года. Дончич побил рекорд форварда Леброна Джеймса и защитника Трэя Янга.

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