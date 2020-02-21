«Детройт» потерпел пятое поражение подряд
05:19
«Детройт» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (106:126). Для «Пистонз» это поражение стало пятым кряду.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 33 очка и 16 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Милуоки» — 106:126 (18:32, 23:38, 30:28, 35:28)
Д: Вуд (18 + 11 подборов), Браун (16 + 10 подборов), Гэллоуэй (12).
М: Адетокунбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (28), Бледсоу (19).
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