Трипл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Детройтом»
05:29
«Милуоки» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (110:101). Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл.
В другой встрече «Шарлотт» уступил «Далласу» (93:104).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Милуоки» — 101:110 (13:27, 34:31, 28:31, 26:21)
Д: Грант (22), Михайлюк (18), Гриффин (12).
М: Адетокунбо (22 + 10 подборов + 1- передач), Холидэй (21), Форбс (13).
«Шарлотт» — «Даллас» — 93:104 (16:32, 27:28, 29:27, 21:17)
Ш: Розир (18), Хэйворд (16), Вашингтон (16 + 10 подборов).
Д: Дончич (34 + 13 подборов), Хардуэй (18), Прозингис (16).
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